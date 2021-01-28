Варшава, , 09:36 — REGNUM Игра Terminator: Resistance выйдет на консоли PlayStation 5 на месяц позже запланированного. Об этом 28 января сообщает «Игромания».

Релиз игры на PS5 состоится 30 апреля 2021 года. Причина переноса не сообщается.

Напомним, Terminator: Resistance — это шутер с видом от первого лица, созданный по мотивам одноимённой кинофраншизы. Игра получила низкие оценки от критиков, однако собрала множество положительных отзывов от геймеров.

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