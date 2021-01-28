Грозный, , 09:32 — REGNUM В Чечне создан инновационный центр физической и реабилитационной медицины. Это первая медицинская организация в республике подобного рода. Его создание полностью взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Центр рассчитан на одновременное пребывание 100 человек в круглосуточном режиме и 130 — в режиме дневного стационара. В нем будут оказывать помощь гражданам, перенесшим тяжелые операционные вмешательства в результате тяжелых заболеваний самого широкого спектра патологий, а также инвалидам различных категорий, сообщил глава минздрава Чечни Эльхан Сулейманов.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, раньше для получения реабилитационной помощи ветеранам, участникам боевых действий приходилось выезжать в другие субъекты РФ. Теперь для них созданы все условия в самой республике.

«Помимо трудностей и неудобств при переездах, зачастую на местах не было необходимых условий для лечения определенных заболеваний. А здесь созданы одни из самых лучших условий для прохождения реабилитации — место для отдыха, для занятий спортом, бассейны, место для моления», — приводит слова Кадырова его пресс-служба.

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