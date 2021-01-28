Джакарта, , 09:31 — REGNUM За время пандемии в столице Индонезии Джакарте утилизировали 1538 кг одноразовых защитных масок, выброшенных жителями города, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта утилизирует инфекционные отходы в виде защитных масок на регулярной основе. Это делается для того, чтобы избежать потенциальной передачи коронавируса в обществе.

Уборщики сортируют и собирают использованные маски. Затем они распыляют дезинфицирующее средство и специально упаковывают их для того, чтобы на предприятии опасные отходы сожгли.

Кроме того, медицинские отходы из всех медучреждений Джакарты также утилизируются специальным образом. За время пандемии уничтожали 6 тонн медицинского мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило жителей об угрозе наводнения в Джакарте из-за сильных дождей 28−29 января 2021 года.

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