Якутск, , 09:34 — REGNUM Численность населения Якутии в 2020 году увеличилась на более чем 12 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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На начало января в Якутии было зарегистрировано 984 тыс. 700 жителей. При этом власти отмечают, что показатели естественного прироста в республике — самые высокие на Дальнем Востоке.

По итогам 2020 года население увеличилось на 12,7 тыс. человек. В 2019 году показатели были ниже почти в четыре раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге впервые с начала учёта демографической статистики произошла естественная убыль населения.