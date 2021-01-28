Краснокамск, Пермский край, , 09:30 — REGNUM В Краснокамске Пермского края суд применил меру принудительного характера к 30-летней женщине, которая обвинялась в покушении на убийство фельдшера скорой помощи, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что днем 28 июля 2020 года к 30-летней женщине по вызову родственников приехала фельдшер скорой помощи. Во время осмотра пациентка проявила агрессию. Медик покинула квартиру. Однако в подъезде жилого дома женщина настигла фельдшера и совершила вооруженное нападение, нанеся удар ножом в спину. Затем агрессивная пациентка начала размахивать ножом. Фельдшер оборонялась как могла, прикрываясь планшетом для документов.

Противоправные действия разъяренной женщина прекратил отчим, он выбежал из квартиры в подъезд и обхватил руками нападавшую. Фельдшеру потребовалась медпомощь.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, в момент нападения пермячка не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поскольку страдает хроническим психическим расстройством. Суд вынес постановление о принудительном лечении в психиатрическом стационаре общего типа.

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