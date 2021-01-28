Ташкент, , 09:26 — REGNUM Сотрудники службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали двух мужчин, подозреваемых в контрабанде оружия из Казахстана, сообщили в пресс-службе СГБ.

Подозреваемые задержаны с поличным при получении оружия, направленного с территории Казахстана с помощью беспилотного летательного аппарата.

В СГБ установили, что злоумышленники купили «пистолет Макарова» и шесть патронов к нему за $4 тыс. Продавец — житель Казахстана — перенаправил оружие через государственную границу при помощи дрона.

Отмечается, что один из задержанных дважды судим: в 2012 году за убийство, в 2019 году — за кражу.