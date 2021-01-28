Уфа, , 09:31 — REGNUM В Башкирии приступают к поэтапному снятию ограничительных антиковидных мер. Об этом 28 января сообщил глава региона Радий Хабиров, обращаясь с ежегодным Посланием Государственному собранию республики.

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Хабиров подчеркнул, что Башкирия не единожды выходила с честью из тяжелых испытаний. Руководство республики благодарно президенту России Владимиру Путину за эффективную и своевременную помощь из средств федерального бюджета жителям региона, социальной сфере и региональной экономике.

«В рамках полномочий, предоставленных нам главой государства, мы с первого дня делали всё, чтобы сберечь людей, не допустить тяжелых последствий. Я также со всей искренностью говорю «спасибо» жителям республики за проявленное терпение к вынужденным ограничениям», — сообщил Хабиров.

Он подчеркнул, что благодаря такой ответственности руководство региона смогло переломить ситуацию и с сегодняшнего дня приступает к поэтапному снятию ограничительных антиковидным мер.

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