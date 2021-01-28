Буэнос-Айрес, , 09:23 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 10,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 10 843 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 896 053.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 182 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 47 435.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее на территории Аргентины за сутки было выявлено 10 409 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.