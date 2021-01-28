Бразилиа, , 09:22 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 63,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 63 520 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 8 966 876.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1283 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 202 161.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 877 337 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 61 963 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.