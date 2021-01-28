Оренбург, , 09:17 — REGNUM В Оренбургской области на карантин частично закрыли 22 общеобразовательные школы. Также ограничительные меры введены в 12 детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Пустой класс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На 27 января разобщение детей с целью предотвращения распространения COVID-19 проведено в 34 классах 22 школ и отдельных группах 12 детских садов.

В ведомстве отметили, что с 18 по 24 января в Оренбуржье наблюдается рост заболеваемости ОРВИ за счет детского населения, преимущественно детей в возрасте от трех до шести лет и школьников от семи до 14 лет. Эпидпорог превышен среди граждан от 15 лет и старше.

В целом же эпидемиологическая ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями в Оренбургской области расценивается как неэпидемическая. На территории региона циркулируют вирусы негриппозной этиологии (преимущественно COVID-19, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы).

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