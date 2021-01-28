Москва, , 09:17 — REGNUM Температура воздуха в Центральном федеральном округе (ЦФО) в начале февраля приблизится к климатической норме. Об этом 28 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник уже 9−14 градусов мороза будет, дневные температуры — около 6−7 градусов. Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на 2 градуса выше нормы. Февраль начнется с уверенной и нормальной зимней погоды», — приводит его слова ТАСС.

В то же время, синоптик уточнил, что до конца января в ЦФО ожидаются существенные погодные аномалии, когда температура воздуха до конца рабочей недели будет на 12 градусов выше нормы, а в выходные — на семь градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Урала и в Западной Сибири с 28 января температура воздуха будет на 12−13 градусов выше климатической нормы.