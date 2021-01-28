Новосибирск, 28 января 2021, 09:14 — REGNUM Фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев убеждён, что решение ставить прививку от коронавируса или нет каждый должен принимать сам, и давление в этом вопросе недопустимо. Об этом о рассказал «НГС Новостям».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»
«Если говорить о станции скорой медицинской помощи, то пока никакого административного воздействия на нас нет — вакцинируется только тот, кто изъявляет желание. Но вот коллеги из других лечебных учреждений города и области, например из инфекционной больницы, больницы города Оби и ряда «красных» зон других стационаров, рассказывают мне о том, что их начальство недвусмысленно дает понять — вакцинация обязательна. Дело доходит даже до угроз увольнением, что совершенно не удивительно для сложившейся системы. Можно смело сказать, что добровольно-принудительная вакцинация медицинских работников официально началась, — отметил Комлев. — Хочется напомнить, что федеральный закон № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
Он отметил, что «медработник, как гражданин России, имеет право отказаться от вакцинации». Выход из этой ситуации, на его взгляд, простой — необходимо бесперебойное обеспечение медиков самыми современными средствами индивидуальной защиты и их своевременное исследование на коронавирусную инфекцию.