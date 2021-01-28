Новосибирск, , 09:14 — REGNUM Фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев убеждён, что решение ставить прививку от коронавируса или нет каждый должен принимать сам, и давление в этом вопросе недопустимо. Об этом о рассказал «НГС Новостям».

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«Если говорить о станции скорой медицинской помощи, то пока никакого административного воздействия на нас нет — вакцинируется только тот, кто изъявляет желание. Но вот коллеги из других лечебных учреждений города и области, например из инфекционной больницы, больницы города Оби и ряда «красных» зон других стационаров, рассказывают мне о том, что их начальство недвусмысленно дает понять — вакцинация обязательна. Дело доходит даже до угроз увольнением, что совершенно не удивительно для сложившейся системы. Можно смело сказать, что добровольно-принудительная вакцинация медицинских работников официально началась, — отметил Комлев. — Хочется напомнить, что федеральный закон № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 года в своей статье 5 гласит, что от прививок можно отказаться. И федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 года: пункт 3 статьи 20 гласит о том, что гражданин вправе отказаться от медицинского вмешательства. И наш президент также говорил о добровольном принципе вакцинации. Но кого это волнует? Всё громче звучат заявления — без прививки медики опасны. И здесь опять вступает политика двойных стандартов. В первую волну, когда был жёсткий дефицит средств индивидуальной защиты медицинских работников, мы не могли с точки зрения тех же ораторов даже теоретически нести угрозу распространения заболевания, а теперь, когда есть вакцина, мы вдруг стали угрозой. А насчет того, что мы находимся в группе риска, — спасибо за заботу, конечно. Но большинство медиков уже успели переболеть ковидом. А некоторые с похожими симптомами оказывались на больничном даже дважды».

Он отметил, что «медработник, как гражданин России, имеет право отказаться от вакцинации». Выход из этой ситуации, на его взгляд, простой — необходимо бесперебойное обеспечение медиков самыми современными средствами индивидуальной защиты и их своевременное исследование на коронавирусную инфекцию.