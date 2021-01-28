Москва, , 09:07 — REGNUM В Москве 28 января ожидаются температуры выше нуля градусов, сообщает центр «Фобос».

По данным синоптиков, ситуацию в Московском регионе определит тёплый атмосферный фронт, который сопровождает густой шлейф многослойной облачности и обложные осадки до шести миллиметров — примерно 13% месячной нормы.

В Москве ожидаются облачная погода, снег, мокрый снег, а также дождь. Воздух прогреется до двух градусов выше нуля, в Московской области — до трёх градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.