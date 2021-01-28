Нур-Султан, , 09:07 — REGNUM В Казахстане выявили 182 530 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1413 за минувшие сутки, сообщили 28 января в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Павлодарской области — 221, Акмолинской области — 209, Кустанайской области — 140, Алма-Ате — 138 и Нур-Султане — 125.

Кроме того, за минувшие сутки в Казахстане выявили 83 случая пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. С 1 августа пневмонией заболели 47,7 тыс. человек.

Отметим, с 12 января в Казахстане наблюдается прирост числа новых случаев заражения коронавирусом. Восемь регионов попали в «красную зону» по эпидемиологической ситуации.

Читайте также: Вакцину «Спутник V» казахстанского производства зарегистрируют в феврале