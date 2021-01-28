Оренбург, , 09:06 — REGNUM Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин оправился от коронавирусной инфекции. В ближайшее время владыка вернется в Оренбург, сообщает пресс-служба Оренбургской епархии.

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Митрополит Вениамин 27 января принял участие в богослужении в храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери при московской Центральной клинической больнице святителя Алексия, митрополита Московского. Божественную литургию совершил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

На богослужении митрополит Вениамин вознес благодарственные молитвы за выздоровление от перенесенной болезни и приобщился Святых Христовых Таин.

Напомним, митрополит Оренбургский и Саракташский заболел COVID-19 в сентябре 2020 года. Лечение священнослужитель получал в московской клинике. На время отсутствия владыки временно управляющим Оренбургской епархией в начале декабря 2020 года был назначен митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

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