Киров, Калужская область, , 10:47 — REGNUM Социальный проект «Орбита пяти технологий — центр ранней профориентации» школьников будет реализован на базе крупнейшего предприятия региона по изготовлению ингредиентов для пищевой промышленности — ООО «Зеленые линии» в Кировском районе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На представлении проекта «Орбита пяти технологий — центр ранней профориентации» Admoblkaluga.ru

По словам руководителя предприятия Натальи Рубиной, на 700 квадратных метрах будет создан первый интерактивный промышленный музей-галерея «Орбита пяти технологий», где детям откроют тайны изготовления шоколада и секреты производства йогуртов. Согласно проекту, здесь будет вестись ранняя профориентация школьников, популяризация производственных профессий, закрепление в игровом практическом процессе знаний школьной программы что по замыслу организаторов должно повысить интерес подрастающего поколения к промышленности региона и расширить кругозор учащихся.

Положительную оценку этой образовательной инициативе, предложенной торгово-промышленной группой компаний «СОЮЗСНАБ» дал губернатор области Владислав Шапша.

«Давайте попробуем. Мы готовы поддержать вас. Идея отличная. Перевозку детей мы можем взять на себя», — сказал Шапша. Создание нового центра ранней профориентации школьников в Кирове Калужской области решено начать в 2021 году. По предварительной оценке, первые юные туристы смогут посетить новый социальный объект региона в 2022 году.

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