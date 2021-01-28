Джакарта, 28 января 2021, 08:59 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило жителей об угрозе наводнения в Джакарте из-за сильных дождей 28−29 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.
Помимо столицы Индонезии Джакарты, предупреждение об угрозе наводнения объявлено в Бантене, Западной Яве, Центральной Яве, Южном Сулавеси и Западном Папуа.
Известно, что ливни, сопровождающиеся грозами и сильными ветрами, обрушатся на 28 провинций Индонезии.
Жителей Индонезии призвали сохранять бдительность и осторожность из-за экстремальных погодных условий.
Как сообщало ИА REGNUM, сотни жителей Индонезии эвакуируют после извержения вулкана Мерапи.
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