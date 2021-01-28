Самара, , 09:15 — REGNUM Изменения в закон Самарской области, которыми утвержден перечень социальных услуг, предложила внести министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова 27 января на заседании областного правительства.

Антимонова предложила предоставлять детям-инвалидам социальные услуги по их реабилитации на дому и пояснила, что услуги будут предоставляться и детям, постоянно проживающим в учреждениях социального обслуживания.

«Это большой перечень услуг, который мы сможем оказывать на дому детям с тяжелыми формами инвалидности, нуждающимся в постоянной посторонней помощи. Мы это апробировали в период ограничений из-за коронавирусной инфекции и увидели, насколько востребована для семей такая выездная работа реабилитационных учреждений», — подчеркнула Марина Антимонова.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров посчитал это направление очень важным и сообщил, что нужно в данной ситуации действовать на опережение.

«Необходимо нарабатывать проекты, идя на встречу жителям региона. Разработали дополнительные меры социальной поддержки — теперь их оформляем законодательно. Считаю это оправданной практикой, а в этот период — тем более востребованной», — подчеркнул он.

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