Самара, 28 января 2021, 09:15 — REGNUM Изменения в закон Самарской области, которыми утвержден перечень социальных услуг, предложила внести министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова 27 января на заседании областного правительства.
Антимонова предложила предоставлять детям-инвалидам социальные услуги по их реабилитации на дому и пояснила, что услуги будут предоставляться и детям, постоянно проживающим в учреждениях социального обслуживания.
Глава Самарской области Дмитрий Азаров посчитал это направление очень важным и сообщил, что нужно в данной ситуации действовать на опережение.
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