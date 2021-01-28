Ханты-Мансийск, , 08:56 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 185 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 28 января: Сургут — 36 случаев; Советский район — 16; Нефтеюганск и Мегион — по 14; Нягань — 13; Ханты-Мансийск и Когалым — по 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 28 января 47 107 случаев. Излечились 43 752 человека, 655 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 28 января составляет 0,91.