Ставрополь, , 08:52 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе за все время пандемии заразились коронавирусом около 142 тыс. человек, что составляет 1,5% населения округа. Эта информация прозвучала 26 января в ходе видео-совещания в полпредстве президента РФ в округе с участием глав субъектов СКФО и представителей заинтересованных ведомств.

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Было отмечено, что в целом по округу эпидемиологическая обстановка остается сложной. Средние показатели прироста новых случаев заражения за последине два месяца составляют около 5000 в неделю, что в два раза выше, чем в сентябре 2020 года, когда этот показатель держался на уровне 2,5 тысячи.

По данным на 25 января, в округе проходят лечение свыше 12 тыс. человек, из них в тяжелом состоянии находятся 490 пациентов. Госпитализированы около 26% заразившихся, остальные в виду удовлетворительного состояния лечатся на дому под контролем медиков. За все время пандемии от COVID-19 скончались 2849 жителей СКФО.

Напомним, в СКФО самое большое число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Ставропольском крае — свыше 41 тыс. человек. Наименьшее число носителей вируса выявлено в Чечне — около 10,6 тыс. человек.