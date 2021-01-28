Абакан, , 08:48 — REGNUM Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 28 января в правительстве республики, умерли 49-летняя и 59-летняя женщины, а также 68-летний и 70-летний мужчины.

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За весь период пандемии в Хакасии от COVID-19 умерли 378 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 28 января подтверждён 20 221 случай заражения коронавирусом, выздоровели 18 611 человек.

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