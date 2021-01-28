Горно-Алтайск, , 08:47 — REGNUM В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 15 340. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 67 новых носителей.

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Наибольший прирост зарегистрирован в Турочакском районе, где коронавирус выявили у 21 местного жителя. Диагноз подтвердился также у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Онгудайского, Усть-Коксинского, Чойского и других районов.

Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 14 503 человека. Число летальных случаев достигло 183. Так, в декабре 2020 года скончался 81-летний житель Горно-Алтайска.

«По заключению патологоанатомов, у него были диагностированы коронавирусная инфекция, двухсторонняя вирусная тотальная пневмония и другие формы тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.