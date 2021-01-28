Москва, 28 января 2021, 08:46 — REGNUM В Москве в рамках акции «Добрые бейджи» более 5 тысяч медицинских работников получили бейджи со своими фотографиями, сообщается на портале мэра столицы.
Волонтеры фотографируют медиков, которые работают в красных зонах больниц, их лиц пациентам практически не видно, а затем изготавливают персональные бейджи.
Бейджи с фотографиями медиков помогают пациентам увидеть лица и имена тех людей, которые помогают им бороться с коронавирусом. Присоединиться к проекту «Добрые бейджи» и стать волонтерами-фотографами могут все желающие.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более 380 волонтёров-медиков помогают врачам в медицинских учреждениях, где проходят лечение больные с коронавирусом.
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