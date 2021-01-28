Пекин, , 08:48 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 82 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 января говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 54 активных случая и ещё 28 носителей SARS-CoV-2 без симптомов.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 89 326.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4636.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 82 870 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 136 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.