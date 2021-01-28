Пенза, , 08:49 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще три человека. Таким образом, по состоянию на 28 января погибшими от COVID-19 числятся 376 жителей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Среди новых жертв — двое мужчин и одна женщина. Возраст погибших 56, 61 и 62 года. Лечение пациентов осложняли ряд сопутствующих заболеваний разной степени тяжести. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции в Пензенской области набирает обороты. Прививку от коронавируса получили 3,8 тыс. человек. В регионе приступили к вакцинации коллективов учреждений и предприятий.

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