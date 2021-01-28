Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве в городской клинической больнице №40, расположенной в Коммунарке, будет построен корпус лучевой терапии на 50 мест. Об этом 28 января сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, которые приводит официальный портал мэра и правительства столицы, в новом корпусе начнут работать дневной стационар, а также радиологический блок и лаборатория.

«Сейчас ведется проектирование объекта», — сообщил Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, в новом корпусе будут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также лучевую терапию.

Бочкарёв рассказал, что в Коммунарке ведутся работы по строительству второй очереди больницы — перинатального центра, амбулаторно-поликлинического, инфекционного, детского корпусов.