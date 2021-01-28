Тель-Авив, Израиль, , 08:52 — REGNUM Одновременное ношение двух защитных масок может вызвать усталость и сонливость, при этом в качестве барьера от коронавируса такой способ никак не оправдан. Так глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман прокомментировала использование двух масок некоторыми политиками в США.

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Носить две маски можно, но не нужно, считает врач. При дыхании человек выделяет углекислый газ. С одной стороны, через две маски действительно может проникнуть меньше частичек вируса, но и человек при этом вдыхает меньше кислорода.

«Он создаёт вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови», — сказала Гольцман в интервью РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден появился в тканевой маске поверх респиратора №95. По словам Гольцман, обычной маски достаточно для ежедневной защиты от вируса, хотя маска №95 нужна при контактах с заражённым человеком у которого есть симптомы болезни.

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