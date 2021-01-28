Пермь, , 08:39 — REGNUM В Перми с территории порохового завода, где утром 28 января произошел крупный пожар, в ожоговый центр доставлены три человека, сообщает краевой минздрав.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с инцидентом на предприятии на место оперативно прибыли несколько машин скорой медпомощи. Госпитализация, по оперативным данным, потребовалась трем мужчинам.

Сейчас на месте происшествия остается одна дежурная бригада скорой медицинской помощи.

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