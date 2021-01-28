Тюмень, , 08:38 — REGNUM Тюменцев выселяют на улицу из общежития по причине смены собственника здания. Об этом сообщает портал 72.ru.

Пятиэтажные общежития, подведомственные железной дороге, были возведены на окраине Тюмени в посёлке Войновка на излёте СССР. В них жили сотрудники Свердловской железной дороги. Из общежития на Станционной, 26а сейчас принудительно выселяют 18 семей, потому что в новое, капиталистическое время, здание передали на баланс муниципалитета, который в свою очередь передал его на баланс Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса — для заселения студентов. Прежних жильцов попросили на выход с вещами в мае 2019 года.

«Жену заселили как молодую учительницу от комитета комсомола и профсоюза в начале 90-х, выдали ордер. С тех пор и живем, платим коммуналку. Приватизировать это жильё нельзя, это специализированный фонд. Одно время мы каждый год подписывали договора, но потом они просто выдали бумагу о выселении», — поясняет Владимир Басов.

Семья Владимира стоит в очереди на социальное жильё с 2020 года, которая, по его словам, практически не движется. Попытки Басовых отстоять своё единственное общежитское жильё в суде не увенчались успехом. При этом финансовых возможностей приобрести жильё в ипотеку у них нет.

Депутат областной думы Тамара Казанцева обещает обратиться в администрацию Тюмени с просьбой о расширении маневренного фонда, чтобы люди из общежития на Станционной не оказались на улице.

«Квартир навалом в Тюмени. Они стоят пустыми. Люди показывают мне трудовые, с 93 года в Тюмени работает, а его — на улицу. Так нельзя», — подытожила Тамара Казанцева.