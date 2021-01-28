Москва, , 08:37 — REGNUM Жители России рассказали, сколько они потратили на отпуск в родной стране в 2020 году. Опрос провёл сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

Туристы на базе Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, 17,3% опрошенных потратили на отдых в России 30−40 тыс. рублей на человека. Ещё 16,8% респондентов потратили 20−30 тыс. рублей на каждого отдыхающего, менее 20 тыс. рублей потратили 16,3% граждан.

Отмечается, что 11,2% потратили на отпуск 40−50 тыс. рублей, 50−60 тыс. рублей — 15,2% респондентов, 60−70 тыс. рублей и 70−80 тыс. рублей — по 6,3% опрошенных, передает RT.

Ещё 1,8% отдохнули на сумму 80−90 тыс. на одного человека, 8,8% опрошенных потратили более 90 тыс. рублей.

В опросе приняли участие более 5 тыс. человек. Большинство из них (89%) заявили, что им понравились поездки по России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма, в 2020 году в двух этапах программы кешбэка за туры по России приняли участие около 300 тыс. человек. В рамках программы граждане приобрели туров с кешбэком на 6,5 млрд рублей. Туристам за поездки по России государство вернуло порядка 1,2 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа туристического кешбэка продолжится и будет расширена.

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