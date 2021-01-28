Москва, , 08:38 — REGNUM Пандемия нового коронавируса пошла на спад, она закончится, когда с вирусом проконтактирует большинство людей. Об этом сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов заявил изданию «Ура.ру».

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По его словам, уже видно «начало конца» пандемии, к лету текущего года могут быть сняты действующие в России санитарные ограничения.

«Окончательно пандемия окончится, когда 70−80% людей проконтактируют с вирусом. А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — пояснил Ершов.

Вирусолог добавил, что победить распространение вируса SARS-CoV-2 помогут вакцины. Уже через несколько месяцев специалисты будут располагать данными об эффективности массовой вакцинации.

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