Алма-Ата, Казахстан, , 08:32 — REGNUM В Алма-Ате пациенты с коронавирусом будут проходить лечение только в стационарах. Это следует из очередного постановления главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

Согласно документу, все пациенты с положительным тестом на коронавирус будут направляться в больницы, независимо от тяжести заболевания.

Кроме того, в Алма-Ате запретили работу театров и кинотеатров. В театрах запрещены даже репетиции. Запрещена работа торговых центров в выходные дни.

Объектам общественного питания разрешается работать с 9:00 до 20:00 при заполняемости не более 50%. В этих заведениях запрещается проводить коллективные мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Алма-Ата и Нур-Султан оказались в «красной зоне» по коронавирусу