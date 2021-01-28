Уфа, 28 января 2021, 08:35 — REGNUM Чипировать домашних животных предложили в Башкирии. Об этом 27 января сообщил заместитель председателя госсобрания республики Рустам Ишмухаметов на своей странице в социальной сети.
По его словам, меры по вакцинации и стерилизации бездомных собак, а также создание для них приютов могут быть напрасными, если граждане сначала бездумно разводят животных, а потом их выбрасывают на улицу.
Он также сообщил, что это поможет найти хозяина животного, которое потерялось. При этом Ишмухаметов понимает, что в случае принятия такого закона, добиться его исполнения будет не легко. Особенно это касается жителей сельской местности, сообщил он.
Он также сообщил, что предлагается также стерилизовать домашних животных: исключение составляют породистые животные, которых приобретают для разведения.
Он также уточнил, что эти меры лишь обсуждаются и пока нет соответствующих законопроектов.
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