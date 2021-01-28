Уфа, , 08:35 — REGNUM Чипировать домашних животных предложили в Башкирии. Об этом 27 января сообщил заместитель председателя госсобрания республики Рустам Ишмухаметов на своей странице в социальной сети.

По его словам, меры по вакцинации и стерилизации бездомных собак, а также создание для них приютов могут быть напрасными, если граждане сначала бездумно разводят животных, а потом их выбрасывают на улицу.

«В связи с этим есть предложение ввести обязательное чипирование домашних животных и ответственность за уклонение от неё, а также за выбрасывание питомцев на улицу», — сообщил Ишмухаметов.

Он также сообщил, что это поможет найти хозяина животного, которое потерялось. При этом Ишмухаметов понимает, что в случае принятия такого закона, добиться его исполнения будет не легко. Особенно это касается жителей сельской местности, сообщил он.

«Но нужно же как-то решать проблему, чтобы люди несли ответственность за тех, кого приручили, не на словах, а на деле. Чипирование животных, пусть и не сразу, но должно стать нормой в нашем обществе. Сознательные граждане давно уже его проводят», — подчеркнул депутат.

Он также сообщил, что предлагается также стерилизовать домашних животных: исключение составляют породистые животные, которых приобретают для разведения.

«Это, во-первых, позволит регулировать бесконтрольное размножение и, соответственно, численность бездомных собак и кошек, во-вторых, по мнению ветеринаров, положительно сказывается на здоровье животных». — сообщил Ишмухаметов.

Он также уточнил, что эти меры лишь обсуждаются и пока нет соответствующих законопроектов.

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