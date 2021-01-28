Москва, , 08:22 — REGNUM В регионах Урала и в Западной Сибири с 28 января температура воздуха на 12−13 будет выше климатической нормы. Об этом 28 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Просто фантастически изменится температура на Урале и юге Западной Сибири — Омская, Томская, Кемеровская области и так далее. Там была температура на 15−16 градусов ниже нормы, а теперь будет на 12−13 градусов выше нормы. Диапазон изменения температуры огромный», — приводит его слова ТАСС.

Как уточнил синоптик, в Екатеринбурге, Омске, Томске, Свердловске и Новосибирске дневная температура воздуха с четверга будет составлять −8… −3 °C.

«Это удивительно теплая погода, и она радует, так как эти регионы пережили длительный период суперхолодной погоды», — отметил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столичном МЧС предупредили, что в четверг, 28 января, в Москве ожидаются мокрый снег и сильная гололедица.