Омск, , 08:10 — REGNUM Неоднократные отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых домах и городской больнице №11, где лечатся пациенты с COVID-19, стали поводом для обращения мэрии Омска в прокуратуру. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии 28 января.

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На отключения пожаловались горожане и руководство городской клинической больницы №11. Ранее власти Омска неоднократно указывали теплоснабжающей организации ООО «Теплогенерирующий комплекс» на необходимость обеспечения бесперебойного теплоснабжения медучреждения.

В прокуратуру Омска направлено официальное письмо с просьбой разобраться в ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 27 января выявлено 36 484 носителя коронавируса, выздоровели 23 457 человек.

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