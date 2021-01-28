Чебоксары, , 08:06 — REGNUM В Чувашии решением суда оштрафованы первые участники несанкционированного публичного мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Правоохранители отмечают, что 24-летняя чебоксарка оштрафована на 10 тыс. рублей за участие в несогласованном публичном мероприятии, которое состоялось в Чебоксарах 23 января. В министерстве отмечают, что в судах рассматриваются ещё несколько административных материалов.

Правоохранители напоминают, что нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения, собрания, митинга») предусматривает от 10 тыс. до 20 тыс. рублей штрафа, либо обязательные работы на срок до 40 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Чувашии предостерегала о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, в том числе письменное уведомление было подготовлено в адрес 15 человек. В надзорном ведомстве подчёркивали, что акция, которая состоялась 23 января, не была согласована с мэрией и «какие-либо документы о попытке его согласования также не направлялись».

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