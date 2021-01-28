Оттава, , 08:03 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 4204 и превысило 761,2 тыс. Об этом 28 июля сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 761 226.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 130 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 19 533.

Кроме того, на сегодняшний день в стране 683 953 человека вылечились от нового заболевания.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Онтарио (260 370 заразившихся), Квебек (257 330) и Альберта (22 360).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 3,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.