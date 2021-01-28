Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных случаев за всё время пандемии достигло 30 109, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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К настоящему времени выписано из больниц с выздоровлением 27 480 человек, в том числе 177 за сутки. Скончались ещё три человека, а всего количество жертв COVID-19 составило 659 человек.

В госпиталях находятся 967 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 36 тяжёлых пациентов.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1719 коек, занято — 967, свободно — 752 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,3%. Амбулаторное лечение проходят 1003 пациента с COVID-19», — отметили в штабе.