Кемерово, , 08:01 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 28 января, за прошедшие сутки выявлено 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 107 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 20, Кемерово — 14, Междуреченск — 12, Калтан — семь, Мыски — семь, Белово — пять, Киселевск — четыре, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Осинники — три, Прокопьевск — три, Тайга — три, Кемеровский МО — три, Таштагольский МР — три, Крапивинский МО — два, Мариинский МР — два, Анжеро-Судженск — один, Полысаево — один, Юрга — один, Гурьевский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Промышленновский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 169 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 29 147 случаев заражения коронавирусом, 26 936 человек выздоровели, 515 скончались.