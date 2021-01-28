Бишкек, , 07:58 — REGNUM За истекшие сутки на территории Киргизии было выявлено 128 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 стало составлять 80 481.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались три пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1408.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 84 303 человека вылечились от нового заболевания.

Напомним, днем ранее в Киргизии за сутки было выявлено 107 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.