Оренбург, , 07:55 — REGNUM Пограничное управление ФСБ по Оренбургской области заявило об участившихся попытках вывоза за границу угнанных автомобилей. С начала 2021 года пресечены попытки незаконного вывоза за пределы России 16 дорогих иномарок, числящихся в розыске.

В районе госграницы на автомобильных пунктах пропуска пограничники совместно с полицейскими выявили краденные машины иностранного производства класса люкс, такие как Mercedes Benz, Lexus LX 200, BMV 520 D, Infiniti FX 37, Lexus RX 350, Lexus ES 250, Jaguar XF, Toyota RAV — 4, Toyota Camry. Возраст иномарок составляет до трех лет, цена — от 2 до 4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 202 года на трассе Оренбург — Орск был задержан автовоз, перевозивший восемь машин в ближнее зарубежье. Как оказалось, шесть машин были угнаны на территории России, одна — в Германии.

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