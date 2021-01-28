Москва, , 07:51 — REGNUM Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в России проходят с участием трёх тысяч добровольцев, большинство из них получили второй компонент препарата. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"На 27.01.2021 первой дозой вакцины привито 2 974 добровольцев, двумя дозами вакцины — 2 662 добровольцев (25% из них получили плацебо)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в категории лиц старше 60 лет, которые получили второй компонент вакцины, привиты 130 добровольцев.

Напомним, «ЭпиВакКорона» разработана медицинским центром «Вектор» (Новосибирск). 24 июля он получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний на добровольцах.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что масштабный выпуск этой вакцины начнётся в феврале текущего года.

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