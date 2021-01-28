Магадан, Магаданская область, , 07:43 — REGNUM Главный врач Магаданской областной больницы Сергей Тимофеев рассказал, в каких случаях можно заразиться коронавирусом повторно.

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На Колыме есть случаи повторного инфицирования коронавирусом. По мнению Тимофеева, такое может случиться как минимум в двух случаях.

«Вторично заражаются те, кто переболел в лёгкой форме, без клинических проявлений — иммунитет не выработался, человек считался носителем коронавируса. Также у нас были случаи повторного заражения пациентов с тяжёлыми онкологическими заболеваниями», — пояснил в интервью «Весьма» Сергей Тимофеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области с начала 2021 года от осложнений COVID-19 скончалось 19 человек, за весь период пандемии — 85. В числе жертв коронавируса оказался и заместитель главного врача областной больницы Карим Сулейманов.