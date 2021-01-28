Ханой, , 07:40 — REGNUM Во Вьетнаме впервые за прошедшие два месяца выявили два случая локальной передачи коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что одна из инфицированных — 34 летняя женщина с севера Вьетнама — контактировала с гражданкой страны, прибывшей недавно из японского города Осака. Другой пациент — 31-летний работник международного аэропорта. У них взяли тесты на выявление коронавирусной инфекции, которые затем показали положительный результат.

В настоящее время заболевшие находятся в больнице вьетнамской столицы Ханоя.

Отмечается, что власти Вьетнама немедленно ввели ряд мер по предотвращению распространения инфекции. В частности, во всех общественных местах в городах, где были выявлены носители коронавируса, провели тщательную дезинфекцию.