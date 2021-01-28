Пермь, , 07:26 — REGNUM В Пермском крае стабилизируется эпидситуация, связанная с распространением COVID-19. Минздрав принял решение о решение о переводе перепрофилированных коек к плановому лечению пациентов в связи со снижением темпа распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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К обычному формату в январе вернулись Краевая детская клиническая больница и краевая клиническая психиатрическая больница (ПККПБ). В одном из корпусов детской клиники для лечения детей было предусмотрено 126 коек. В психбольнице свернуто 80 коек, сохраняется 100 коек.

В начале февраля пациентов с COVID-19 перестанут принимать пермская городская клиническая больница № 2 имени Ф. Х. Граля и краевой госпиталь ветеранов войн. В общей сложности из коечного фонда, перепрофилированного для лечения пациентов с коронавирусом, выводится 676 коек.

На сегодняшний день в регионе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто 4286 коек в 29 медицинских учреждениях. Наличие свободного коечного фонда на 27 января составило 47,2% от фактически развернутого.

«Мы все понимаем, как важно, чтобы люди получали качественное и своевременное лечение, и, прежде всего, в плановом порядке. К сожалению, коронавирусная инфекция нарушила многие наши замыслы. Мы возобновляем оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в ряде стационаров, ранее перепрофилированных под COVID-19», — сказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.