Тюмень, , 07:22 — REGNUM В Тюменской области к середине января 2021 года насчитывается 3297 медиков, перенёсших COVID-19. Об этом говорится в законопроекте депутата Тюменской областной думы Глеба Трубина.

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В законопроекте уточняется, что COVID-19 переболели в регионе 1114 врачей, 1894 — средний персонал, 289 — младший персонал.

Всего с начала пандемии в Тюменской области по данным на 27 января коронавирусом заразился 27 651 человек. Выздоровели 26 012 человек, скончался 241 пациент с COVID-19.

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