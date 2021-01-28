Амстердам, , 07:20 — REGNUM Новую пандемию в мире способен вызвать вирус Nipah (Нипах), который был обнаружен в 1999 году в Малайзии, и распространяется ползучими темпами. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на исполнительного директора организации Access to Medicine Foundation Джаясри К Айер.

«Вирус Nipah — еще одно развивающееся инфекционное заболевание, вызывающее большую озабоченность, — сказала она. — Он может взорваться в любой момент».

Этот вирус, по словам К Айер, может вызвать серьёзные респираторные заболевания, энцефалит, отёк мозга, а смертность после заражения может достигать 40−75%, в зависимости от места возникновения вспышки.

Эксперт предупредила также, что вызываемое вирусом заболевание не лечится существующими медицинскими препаратами.

Access to Medicine Foundation — некоммерческая организация со штаб-квартирой в Нидерландах. Её деятельность финансируется правительствами Великобритании и Нидерландов, а также другими международными организациями.

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