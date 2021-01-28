Мехико, , 07:07 — REGNUM По меньшей мере 1 806 849 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в Мексике с начала пандемии. Об этом 27 января сообщил на своей странице в Twitter заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель.

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За сутки в стране выявлено еще 17 944 носителя указанного вируса, а также 1623 летальных исхода от COVID-19. Всего в Мексике подтверждена смерть 153 639 человек от осложнений при этом заболевании. Вместе с тем медики страны зарегистрировали 1 362 525 фактов излечения от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Уго Лопес-Гатель заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть окончательно одобрена для экстренного применения в Мексике уже в ближайшее время.

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