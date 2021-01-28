Новосибирск, , 06:51 — REGNUM В Бердске работа детского инфекционного отделения центральной городской больницы временно приостановлена. Детей с инфекционными заболеваниями теперь приходится возить в Новосибирск. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

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»В соответствии с предписанием прокуратуры и территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в городе Бердске работа детского инфекционного отделения Бердской центральной городской больницы временно приостановлена», — отметили «Сиб.фм» в минздраве.

В министерстве уточнили, что предписание вынесено из-за того, что отделение не соответствует требованиям санитарных правил и норм к медорганизациям инфекционного профиля — нет отдельных боксов в палатах и собственного приёмного покоя.

Сейчас решается вопрос о капитальном ремонте отдельного инфекционного корпуса. Персоналу детского инфекционного отделения предложили продолжить работу в других структурных подразделениях больницы.