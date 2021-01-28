Прага, , 06:45 — REGNUM Процесс массовой вакцинации от COVID-19 в Чехии следует приостановить из-за недостатка препарата в республике. С такой рекомендацией выступил чешский минздрав, 27 января сообщала официальный представитель ведомства Барбора Петерова в ходе пресс-конференции.

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Дефицит вакцин образовался из-за невыполнения обязательств по поставкам со стороны американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech, заключивших соответствующее соглашение с властями ЕС.

По словам Петеровой, рекомендации разосланы в регионы, где власти будут самостоятельно принимать решение продолжать делать первичные прививки или ограничиться только повторными, которые позволяют пройти полный курс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти в Чехии продлили до 14 февраля действие режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.

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